Кросби сократил отставание от Хоу по числу матчей с несколькими очками, рекорд у Гретцки
Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби провёл 507-й матч в карьере с несколькими набранными очками и сократил отставание до четырёх игр от Горди Хоу (511), занимающего пятое место в истории НХЛ по этому показателю. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (824), далее следуют Яромир Ягр (540), Марк Мессье (513) и Марсель Дионн (513).
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Кросби, Уозерспун) – 03:44 0:2 Чинахов (Киндел, Уозерспун) – 17:30 1:2 Дебринкэт – 35:06 1:3 Ракелль (Кросби, Кулак) – 59:00 1:4 Дьюар (Лизотт, Летанг) – 59:28
В матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (1:4) Кросби отметился двумя результативными передачами.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кросби принял участие в 40 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 22 результативные передачи при коэффициенте полезности "-1".
