Кросби сократил отставание от Хоу по числу матчей с несколькими очками, рекорд у Гретцки

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби провёл 507-й матч в карьере с несколькими набранными очками и сократил отставание до четырёх игр от Горди Хоу (511), занимающего пятое место в истории НХЛ по этому показателю. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (824), далее следуют Яромир Ягр (540), Марк Мессье (513) и Марсель Дионн (513).

В матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (1:4) Кросби отметился двумя результативными передачами.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кросби принял участие в 40 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 22 результативные передачи при коэффициенте полезности "-1".