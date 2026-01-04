Кучеров сравнялся с Малкиным по матчам с 5+ очками среди действующих игроков в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл восьмой в карьере матч с пятью очками. По этому показателю он сравнялся с соотечественником, форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным и делит третье место среди действующих игроков, уступая лишь Коннору Макдэвиду (12) и Натану Маккиннону (11).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 02:37 0:2 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвес) – 04:08 0:3 Хагель (Гюнцель, Д'Астус) – 06:46 1:3 Регенда (Лильегрен, Селебрини) – 10:50 (pp) 1:4 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 22:49 (pp) 1:5 Джеймс (Бьёркстранд) – 23:55 2:5 Регенда (Лильегрен, Скиннер) – 29:50 2:6 Кучеров (Бьёркстранд, Пойнт) – 34:08 (pp) 2:7 Рэддиш (Кучеров, Пол) – 36:53 (pp) 3:7 Регенда (Скиннер) – 56:11
В матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3) российский нападающий забил гол и сделал четыре результативные передачи.
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 37 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 20 голов и сделал 39 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 377 голов и 676 результативных передач в 840 матчах.
