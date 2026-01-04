Кучеров сравнялся с Малкиным по матчам с 5+ очками среди действующих игроков в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл восьмой в карьере матч с пятью очками. По этому показателю он сравнялся с соотечественником, форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным и делит третье место среди действующих игроков, уступая лишь Коннору Макдэвиду (12) и Натану Маккиннону (11).

В матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3) российский нападающий забил гол и сделал четыре результативные передачи.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 37 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 20 голов и сделал 39 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 377 голов и 676 результативных передач в 840 матчах.