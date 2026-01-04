Кучеров обошёл Рантанена и Драйзайтля, вырвавшись на 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и четырьмя результативными передачами по ходу матча с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3), который недавно завершился, и приблизился к лидерам гонки бомбардиров Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026.

Таким образом, Кучеров набрал 59 очков (20 голов и 39 ассистов) в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Никита вырвался на четвёртое место, опередив финского нападающего «Даллас Старз» Микко Рантанена (56) и немецкого игрока атаки «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (57).

Единолично лидирует в бомбардирской гонке канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В его активе 72 очка (25 голов и 47 результативных передач). Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон набрал 71 (34+37) очко. Тройку замыкает ещё один канадец, нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. На его счету 63 (22+41) очка.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: