Кучеров обошёл Рантанена и Драйзайтля, вырвавшись на 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и четырьмя результативными передачами по ходу матча с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3), который недавно завершился, и приблизился к лидерам гонки бомбардиров Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026.
Таким образом, Кучеров набрал 59 очков (20 голов и 39 ассистов) в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Никита вырвался на четвёртое место, опередив финского нападающего «Даллас Старз» Микко Рантанена (56) и немецкого игрока атаки «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (57).
Единолично лидирует в бомбардирской гонке канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В его активе 72 очка (25 голов и 47 результативных передач). Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон набрал 71 (34+37) очко. Тройку замыкает ещё один канадец, нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. На его счету 63 (22+41) очка.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
- 4 января 2026
-
04:55
-
04:52
-
03:41
-
03:19
-
03:13
-
03:05
-
02:57
-
02:49
-
02:46
-
02:12
-
01:57
-
01:57
-
01:39
-
01:38
-
01:15
- 3 января 2026
-
23:54
-
23:42
-
23:28
-
23:02
-
22:38
-
22:18
-
21:56
-
21:36
-
21:16
-
21:00
-
20:54
-
20:42
-
20:34
-
20:26
-
20:18
-
19:52
-
19:22
-
19:18
-
19:15
-
18:48