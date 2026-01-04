Пять очков Никиты Кучерова – в видеообзоре матча «Сан-Хосе» — «Тампа»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграла «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и закончилась со счётом 7:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал четыре результативные передачи. Также в составе гостей хет-трик оформил Даррен Рэддиш и ещё по разу отличились Брейден Пойнт и Брэндон Хагель. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 19 сейвов.

В составе «Сан-Хосе» хет-трик оформил Павол Регенда. Российский голкипер Ярослав Аскаров сделал семь сейвов и был заменён после третьего гола.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.