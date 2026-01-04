Пять очков Никиты Кучерова – в видеообзоре матча «Сан-Хосе» — «Тампа»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграла «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и закончилась со счётом 7:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 02:37 0:2 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвес) – 04:08 0:3 Хагель (Гюнцель, Д'Астус) – 06:46 1:3 Регенда (Лильегрен, Селебрини) – 10:50 (pp) 1:4 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 22:49 (pp) 1:5 Джеймс (Бьёркстранд) – 23:55 2:5 Регенда (Лильегрен, Скиннер) – 29:50 2:6 Кучеров (Бьёркстранд, Пойнт) – 34:08 (pp) 2:7 Рэддиш (Кучеров, Пол) – 36:53 (pp) 3:7 Регенда (Скиннер) – 56:11
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал четыре результативные передачи. Также в составе гостей хет-трик оформил Даррен Рэддиш и ещё по разу отличились Брейден Пойнт и Брэндон Хагель. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 19 сейвов.
В составе «Сан-Хосе» хет-трик оформил Павол Регенда. Российский голкипер Ярослав Аскаров сделал семь сейвов и был заменён после третьего гола.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
