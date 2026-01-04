Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пять очков Никиты Кучерова – в видеообзоре матча «Сан-Хосе» — «Тампа»

Пять очков Никиты Кучерова – в видеообзоре матча «Сан-Хосе» — «Тампа»
Комментарии

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграла «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и закончилась со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 02:37     0:2 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвес) – 04:08     0:3 Хагель (Гюнцель, Д'Астус) – 06:46     1:3 Регенда (Лильегрен, Селебрини) – 10:50 (pp)     1:4 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 22:49 (pp)     1:5 Джеймс (Бьёркстранд) – 23:55     2:5 Регенда (Лильегрен, Скиннер) – 29:50     2:6 Кучеров (Бьёркстранд, Пойнт) – 34:08 (pp)     2:7 Рэддиш (Кучеров, Пол) – 36:53 (pp)     3:7 Регенда (Скиннер) – 56:11    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал четыре результативные передачи. Также в составе гостей хет-трик оформил Даррен Рэддиш и ещё по разу отличились Брейден Пойнт и Брэндон Хагель. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 19 сейвов.

В составе «Сан-Хосе» хет-трик оформил Павол Регенда. Российский голкипер Ярослав Аскаров сделал семь сейвов и был заменён после третьего гола.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Материалы по теме
Кучеров сравнялся с Малкиным по матчам с 5+ очками среди действующих игроков в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android