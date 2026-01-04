4 очка Маккинона помогли «Колорадо» обыграть «Каролину» в НХЛ, у Свечникова гол

В ночь с 4 на 5 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе хозяев шайбы забросили Себастьян Ахо, Николай Элерс и российский нападающий Андрей Свечников.
В составе гостей голы записали на свой счёт Габриэль Ландеског, Брок Нельсон (2), Джек Друри. У Натана Маккиннона гол и три ассиста.
Российские хоккеисты Александр Никишин («Каролина»), Захар Бардаков и Валерий Ничушкин («Колорадо») результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз». «Колорадо Эвеланш» встретится на выезде с «Флоридой Пантерз» оба матча пройдут 5 января.
