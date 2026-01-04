Скидки
Хоккей

Каролина Харрикейнз – Колорадо Эвеланш, результат матча 4 января 2025, счет 3:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

4 очка Маккинона помогли «Колорадо» обыграть «Каролину» в НХЛ, у Свечникова гол
В ночь с 4 на 5 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ахо (Робинсон) – 18:09 (sh)     1:1 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 21:47     2:1 Элерс (Холл, Стэнковен) – 24:47 (pp)     3:1 Свечников (Ахо, Миллер) – 27:50     3:2 Нельсон – 41:09 (pp)     3:3 Друри (Колтон) – 41:42     3:4 Нельсон (Маккиннон, Макар) – 47:30 (pp)     3:5 Маккиннон – 59:42    

В составе хозяев шайбы забросили Себастьян Ахо, Николай Элерс и российский нападающий Андрей Свечников.

В составе гостей голы записали на свой счёт Габриэль Ландеског, Брок Нельсон (2), Джек Друри. У Натана Маккиннона гол и три ассиста.

Российские хоккеисты Александр Никишин («Каролина»), Захар Бардаков и Валерий Ничушкин («Колорадо») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз». «Колорадо Эвеланш» встретится на выезде с «Флоридой Пантерз» оба матча пройдут 5 января.

