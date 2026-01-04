«Нэшвилл» вырвал победу у «Калгари» на последних секундах матча, у Яна Кузнецова гол

В ночь с 4 на 5 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили российский защитник Ян Кузнецов, а также Расмус Андерссон и Блейк Коулман.

В составе гостей голы записали на свой счёт Эрик Хаула (2), Майкл Бантинг и Николас Хаг. Канадский форвард Стивен Стэмкос оформил ассистентский дубль.

Российский нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Калгари Флэймз» сыграет дома с «Сиэтл Кракен» 6 января. «Нэшвилл Предаторз» встретится на выезде с «Эдмонтон Ойлерз» 7 января.