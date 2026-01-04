Скидки
Калгари Флэймз – Нэшвилл Предаторз, результат матча 5 января 2025, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Нэшвилл» вырвал победу у «Калгари» на последних секундах матча, у Яна Кузнецова гол
В ночь с 4 на 5 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Кузнецов (Уигар, Юбердо) – 01:56     1:1 Хаула (Бантинг, Стэмкос) – 11:19     1:2 Хаула (Стэмкос, Бантинг) – 12:52     2:2 Андерссон (Коронато) – 13:41     2:3 Бантинг – 24:08     3:3 Коулман (Баклунд, Коронато) – 52:49     3:4 Хаг (Бантинг, Маккэррон) – 59:31    

В составе хозяев шайбы забросили российский защитник Ян Кузнецов, а также Расмус Андерссон и Блейк Коулман.

В составе гостей голы записали на свой счёт Эрик Хаула (2), Майкл Бантинг и Николас Хаг. Канадский форвард Стивен Стэмкос оформил ассистентский дубль.

Российский нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Калгари Флэймз» сыграет дома с «Сиэтл Кракен» 6 января. «Нэшвилл Предаторз» встретится на выезде с «Эдмонтон Ойлерз» 7 января.

