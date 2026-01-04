Скидки
«Вашингтон» по буллитам проиграл «Чикаго». Овечкин не забил. У Михеева — ассист

В ночь с 3 на 4 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоялась встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхоукс». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Михеев) – 01:13     1:1 Строум (Фрэнк, ван Римсдайк) – 04:46     1:2 Терявяйнен (Бертуцци, Бураковски) – 24:24 (pp)     2:2 Леонард (Рой, Бовиллье) – 51:18     2:3 Фолиньо – 65:00    

У «Вашингтона» сегодня забивали Дилан Строум и Райан Леонард. Российский форвард и капитан Александр Овечкин очков в этой встрече не набрал.

У гостей отличались Райан Донато и Теуво Терявяйнен. Нападающий из России Илья Михеев отдал ассист.

Таким образом, основное время матча и овертайм завершились со счётом 2:2. Игра перетекла в серию буллитов, в которой сильнее оказались гости. Победный бросок на счету Ника Фолиньо.

«Вашингтон» с 47 очками поднялся на седьмое место Востока, а «Чикаго» занимает 14 место с 39 очками на Западе.

