Остон Мэттьюс стал лучший снайпером за всю историю «Торонто»

Американский форвард «Торонто Мэйпл Лифт» Остон Мэттьюс отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» и вписал своё имя в историю клуба.

Эти голы позволили нападающему стать лучшим снайпером за многолетнюю историю клуба. Теперь на его счету 421 шайба, благодаря чему он обошёл находившегося ранее на первой строчке Матса Сундина (420). На такое количество голов Мэттьюс затратил 664 матча, в то время как Сундин — 981.

Игра в итоге закончилась победой «Айлендерс» в овертайме со счётом 4:3. В текущем сезоне у Мэттьюса 20 голов и 13 ассистов в 35 матчах.

Остон Мэттьюс встретился с юным болельщиком на Хэллоуин