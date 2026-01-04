Остон Мэттьюс повторил редчайшее достижение, ранее покорявшееся Овечкину и трём игрокам
Американский форвард «Торонто Мэйпл Лифт» Остон Мэттьюс отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» и вписал своё имя в историю клуба, став его лучшим снайпером.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пелеч (Друен) – 21:10 1:1 Мэттьюс – 29:30 1:2 Мэттьюс (Макманн, Доми) – 37:19 2:2 Шефер (Друен, Пажо) – 51:10 2:3 Робертсон (Руа) – 52:12 3:3 Хейнеман (Барзал, Деанджело) – 57:15 4:3 Шефер (Барзал, Хейнеман) – 64:11
Мэттьюс стал пятым действующим игроком, которому удалось забросить минимум 20 шайб в каждом из первых десяти сезонов в НХЛ. В этот список, помимо него, входят Александр Овечкин (20 сезонов подряд с 2005/2006 по 2024/2025), Патрик Кейн (13 — с 2007/2008 по 2019/2020), Джонатан Тэйвз (12 — с 2007/2008 по 2018/2019) и Джон Таварес (11 — с 2009/2010 по 2019/2020).
В текущем сезоне у Мэттьюса 20 голов и 13 ассистов в 35 встречах регулярки.
Остон Мэттьюс встретился с юным болельщиком на Хэллоуин
