Фото: Александру Овечкину разбили лицо и выбили зуб клюшкой в матче с «Чикаго»
Поделиться
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил небольшое повреждение в матче с «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Михеев) – 01:13 1:1 Строум (Фрэнк, ван Римсдайк) – 04:46 1:2 Терявяйнен (Бертуцци, Бураковски) – 24:24 (pp) 2:2 Леонард (Рой, Бовиллье) – 51:18 2:3 Фолиньо – 65:00
Нападающий стал участником неприятного эпизода в третьем периоде. Игрок «Блэкхокс» Луис Кревьер нанёс сильный удар клюшкой по лицу российского хоккеиста. На кадрах видно, что у Овечкина повреждён зуб.
Фото: Скрин с трансляции
Фото: Скрин с трансляции
Отметим, что после данного эпизода фол зафиксирован не был. Кревьер наказание от арбитра не получил, хотя Овечкин апеллировал к рефери и показывал на повреждённый зуб.
Напомним, в данной встрече «Вашингтон» со счётом 2:3 проиграл после серии буллитов. Овечкин по ходу матча результативными действиями не отметился.
Александр Овечкин с семьёй смотрит фильм с Верой Глаголевой
Комментарии
- 4 января 2026
-
07:27
-
07:14
-
06:52
-
06:06
-
05:53
-
05:44
-
04:55
-
04:52
-
03:41
-
03:19
-
03:13
-
03:05
-
02:57
-
02:49
-
02:46
-
02:12
-
01:57
-
01:57
-
01:39
-
01:38
-
01:15
- 3 января 2026
-
23:54
-
23:42
-
23:28
-
23:02
-
22:38
-
22:18
-
21:56
-
21:36
-
21:16
-
21:00
-
20:54
-
20:42
-
20:34
-
20:26