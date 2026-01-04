Скидки
Фото: Александру Овечкину разбили лицо и выбили зуб клюшкой в матче с «Чикаго»

Фото: Александру Овечкину разбили лицо и выбили зуб клюшкой в матче с «Чикаго»
Комментарии

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил небольшое повреждение в матче с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Михеев) – 01:13     1:1 Строум (Фрэнк, ван Римсдайк) – 04:46     1:2 Терявяйнен (Бертуцци, Бураковски) – 24:24 (pp)     2:2 Леонард (Рой, Бовиллье) – 51:18     2:3 Фолиньо – 65:00    

Нападающий стал участником неприятного эпизода в третьем периоде. Игрок «Блэкхокс» Луис Кревьер нанёс сильный удар клюшкой по лицу российского хоккеиста. На кадрах видно, что у Овечкина повреждён зуб.

Фото: Скрин с трансляции

Фото: Скрин с трансляции

Отметим, что после данного эпизода фол зафиксирован не был. Кревьер наказание от арбитра не получил, хотя Овечкин апеллировал к рефери и показывал на повреждённый зуб.

Напомним, в данной встрече «Вашингтон» со счётом 2:3 проиграл после серии буллитов. Овечкин по ходу матча результативными действиями не отметился.

Александр Овечкин с семьёй смотрит фильм с Верой Глаголевой

