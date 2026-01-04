«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелесу». Капризов и Тарасенко не реализовали буллиты

В ночь с 3 на 4 января мск на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесота Уайлд». Хозяева выиграли встречу по буллитам со счётом 5:4.
В составе победителей сегодня забивали Адриан Кемпе, Кори Перри, Куинтон Байфилд, а также Самуэль Хелениус.
Авторами шайб в составе гостей стали Джейкоб Миддлтон, Йоэль Эрикссон Эк, Брок Фэйбер и Мэтт Болди. Кирилл Капризов записал на свой счёт ассист.
Основное время и овертайм победителя не выявили, он определился в серии буллитов, где сильнее оказались хозяева. Победный бросок на счету Брандта Кларка. Россиянин Капризов и Владимир Тарасенко свои попытки не реализовали.
«Лос-Анджелес» вышел на восьмое место Запада с 43 очками. «Миннесота» с 58 баллами стала второй.
