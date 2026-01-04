Скидки
«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелесу». Капризов и Тарасенко не реализовали буллиты

Комментарии

В ночь с 3 на 4 января мск на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесота Уайлд». Хозяева выиграли встречу по буллитам со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кемпе (Копитар, Лаферрье) – 06:08     1:1 Миддлтон (Цуккарелло, Богосян) – 08:28     2:1 Перри (Байфилд, Кларк) – 36:57 (pp)     2:2 Эрикссон Эк (Хьюз) – 38:23 (pp)     3:2 Байфилд – 44:54     3:3 Фэйбер (Юров, Капризов) – 47:33     4:3 Хелениус (Фиала, Тюркотт) – 52:09     4:4 Болди (Фэйбер, Фолиньо) – 57:03     5:4 Кларк – 65:00    

В составе победителей сегодня забивали Адриан Кемпе, Кори Перри, Куинтон Байфилд, а также Самуэль Хелениус.

Авторами шайб в составе гостей стали Джейкоб Миддлтон, Йоэль Эрикссон Эк, Брок Фэйбер и Мэтт Болди. Кирилл Капризов записал на свой счёт ассист.

Основное время и овертайм победителя не выявили, он определился в серии буллитов, где сильнее оказались хозяева. Победный бросок на счету Брандта Кларка. Россиянин Капризов и Владимир Тарасенко свои попытки не реализовали.

«Лос-Анджелес» вышел на восьмое место Запада с 43 очками. «Миннесота» с 58 баллами стала второй.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Новости. Хоккей
