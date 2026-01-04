Главный тренер «Вашингтона» Карбери высказался о травме Протаса

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что пока неизвестны точные сроки возвращения в строй белорусского нападающего команды Алексея Протаса. Форвард пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б) из-за травмы нижней части тела.

«Протас пропустил сегодняшнюю игру, и его участие в следующем матче будет зависеть от дальнейших событий», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провёл 41 игру, в которой отметился 16 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при полезности «+21».