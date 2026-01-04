«Питтсбург» отстранил российского защитника Замулу за неявку в фарм-клуб — Серавалли

«Питтсбург Пингвинз» отстранил российского защитника Егора Замулу за неявку в фарм-клуб «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз», выступающий в АХЛ. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фрэнк Серавалли в социальной сети Х. Ранее хоккеист перешёл из «Филадельфии Флайерз» в «Питтсбург» в результате обмена.

Всего в текущем сезоне 25-летний Замула сыграл 13 матчей, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу. Россиянин выступает в составе «Филадельфии» с сезона-2020/2021. Всего за клуб он провёл 168 встреч, забросил восемь шайб и отдал 33 голевые передачи.

На данный момент «Питтсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 47 очками после 40 матчей.