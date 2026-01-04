«Бостон» обыграл «Ванкувер» в овертайме, Задоров и Хуснутдинов очков не набрали

В ночь на 4 января в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

В основное время составе «Ванкувера» отличились Элиас Петтерссон и Филип Гронек, а за «Бостон» заброшенными шайбами отметились Фрейзер Минтен и Элиас Линдхольм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард «Брюинз» Фрейзер Минтен.

Российские хоккеисты «Бостона» защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов очков в этой встрече не набрали.

В следующем матче «Ванкувер» сыграет с «Баффало Сэйбрз» на выезде, а «Брюинз» встретятся с «Сиэтл Кракен» в гостях. Обе игры состоятся в ночь на 7 января.