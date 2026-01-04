Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ванкувер Кэнакс — Бостон Брюинз, результат матча 4 января 2026 года, счет 2:3 ОТ, НХЛ 2025/2026

«Бостон» обыграл «Ванкувер» в овертайме, Задоров и Хуснутдинов очков не набрали
Комментарии

В ночь на 4 января в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Минтен (Стивз, Линдхольм) – 16:24 (pp)     1:1 Петтерссон (Гронек, Карлссон) – 20:48     1:2 Линдхольм (Макэвой) – 27:25 (pp)     2:2 Гронек (Буйум) – 38:44 (pp)     2:3 Минтен (Пастрняк, Лорей) – 64:41    

В основное время составе «Ванкувера» отличились Элиас Петтерссон и Филип Гронек, а за «Бостон» заброшенными шайбами отметились Фрейзер Минтен и Элиас Линдхольм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард «Брюинз» Фрейзер Минтен.

Российские хоккеисты «Бостона» защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов очков в этой встрече не набрали.

В следующем матче «Ванкувер» сыграет с «Баффало Сэйбрз» на выезде, а «Брюинз» встретятся с «Сиэтл Кракен» в гостях. Обе игры состоятся в ночь на 7 января.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android