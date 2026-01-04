Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 4 января 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 4 января 2026 года
Комментарии

В ночь на 4 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 4 января 2026 года:

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Юта Мамонт» — 4:1;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Баффало Сэйбрз» — 5:1;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Филадельфия Флайерз» — 2:5;
«Сент-Луис Блюз» – «Монреаль Канадиенс» — 2:0;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:7;
«Оттава Сенаторз» – «Виннипег Джетс» — 4:2;
«Калгари Флэймз» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:4;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:3 ОТ;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 Б;
«Каролина Харрикейнз» – «Колорадо Эвеланш» — 3:5;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Миннесота Уайлд» — 5:4 Б;
«Ванкувер Кэнакс» – «Бостон Брюинз» — 2:3 ОТ.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Момент дня в НХЛ! Овечкину разбили лицо в кровь и выбили ещё один зуб
Видео
Момент дня в НХЛ! Овечкину разбили лицо в кровь и выбили ещё один зуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android