Результаты матчей НХЛ на 4 января 2026 года

В ночь на 4 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 4 января 2026 года:

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Юта Мамонт» — 4:1;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Баффало Сэйбрз» — 5:1;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Филадельфия Флайерз» — 2:5;

«Сент-Луис Блюз» – «Монреаль Канадиенс» — 2:0;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:7;

«Оттава Сенаторз» – «Виннипег Джетс» — 4:2;

«Калгари Флэймз» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:4;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:3 ОТ;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 Б;

«Каролина Харрикейнз» – «Колорадо Эвеланш» — 3:5;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Миннесота Уайлд» — 5:4 Б;

«Ванкувер Кэнакс» – «Бостон Брюинз» — 2:3 ОТ.