«Такого парня невозможно заменить». Форвард «Вашингтона» Строум — о травме Уилсона
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о потере форварда «столичных» Тома Уилсона в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Михеев) – 01:13     1:1 Строум (Фрэнк, ван Римсдайк) – 04:46     1:2 Терявяйнен (Бертуцци, Бураковски) – 24:24 (pp)     2:2 Леонард (Рой, Бовиллье) – 51:18     2:3 Фолиньо – 65:00    

«Очевидно, он сердце и душа этой команды. Этот парень борется каждый вечер. Он выкладывается на полную, чтобы сделать всё возможное для команды… Надеюсь, он выбыл ненадолго. Он нам нужен, такого парня невозможно заменить», — приводит слова Строума журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х.

Уилсон покинул площадку в первом периоде после столкновения с защитником «Блэкхоукс» Коннором Мёрфи. Том ушёл в раздевалку, хромая. Всего нападающий провёл на льду чуть меньше шести минут.

