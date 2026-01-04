«Такого парня невозможно заменить». Форвард «Вашингтона» Строум — о травме Уилсона
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о потере форварда «столичных» Тома Уилсона в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Михеев) – 01:13 1:1 Строум (Фрэнк, ван Римсдайк) – 04:46 1:2 Терявяйнен (Бертуцци, Бураковски) – 24:24 (pp) 2:2 Леонард (Рой, Бовиллье) – 51:18 2:3 Фолиньо – 65:00
«Очевидно, он сердце и душа этой команды. Этот парень борется каждый вечер. Он выкладывается на полную, чтобы сделать всё возможное для команды… Надеюсь, он выбыл ненадолго. Он нам нужен, такого парня невозможно заменить», — приводит слова Строума журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х.
Уилсон покинул площадку в первом периоде после столкновения с защитником «Блэкхоукс» Коннором Мёрфи. Том ушёл в раздевалку, хромая. Всего нападающий провёл на льду чуть меньше шести минут.
Материалы по теме
Комментарии
