«Такого парня невозможно заменить». Форвард «Вашингтона» Строум — о травме Уилсона

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о потере форварда «столичных» Тома Уилсона в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б).

«Очевидно, он сердце и душа этой команды. Этот парень борется каждый вечер. Он выкладывается на полную, чтобы сделать всё возможное для команды… Надеюсь, он выбыл ненадолго. Он нам нужен, такого парня невозможно заменить», — приводит слова Строума журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х.

Уилсон покинул площадку в первом периоде после столкновения с защитником «Блэкхоукс» Коннором Мёрфи. Том ушёл в раздевалку, хромая. Всего нападающий провёл на льду чуть меньше шести минут.