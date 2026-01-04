«Сибирь» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 13:30 мск

Скидки
Сибирь — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 13:30 мск

Комментарии

Сегодня, 4 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между местной «Сибирью» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу одержали хоккеисты новосибирской команды со счётом 4:2.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» провела 41 встречу, в которой набрала 36 очков и расположилась на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 55 очками после 39 матчей находится на третьей строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
