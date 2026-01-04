«Мы постоянно сами себя подводим». Главный тренер «Каролины» — о поражении от «Колорадо»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы постоянно сами себя подводим… Да, они создавали моменты, но мы давали им возможности, которые просто нельзя создавать. Мы постоянно об этом говорим… всё должно исходить из раздевалки. Сейчас этого не происходит», — приводит слова Бриндамора журналист Уолт Рафф в социальной сети X.

На данный момент «Каролина» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком после 41 матча. «Колорадо» возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 69 очков в 40 играх.