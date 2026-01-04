Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы постоянно сами себя подводим». Главный тренер «Каролины» — о поражении от «Колорадо»

«Мы постоянно сами себя подводим». Главный тренер «Каролины» — о поражении от «Колорадо»
Комментарии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ахо (Робинсон) – 18:09 (sh)     1:1 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 21:47     2:1 Элерс (Холл, Стэнковен) – 24:47 (pp)     3:1 Свечников (Ахо, Миллер) – 27:50     3:2 Нельсон – 41:09 (pp)     3:3 Друри (Колтон) – 41:42     3:4 Нельсон (Маккиннон, Макар) – 47:30 (pp)     3:5 Маккиннон – 59:42    

«Мы постоянно сами себя подводим… Да, они создавали моменты, но мы давали им возможности, которые просто нельзя создавать. Мы постоянно об этом говорим… всё должно исходить из раздевалки. Сейчас этого не происходит», — приводит слова Бриндамора журналист Уолт Рафф в социальной сети X.

На данный момент «Каролина» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком после 41 матча. «Колорадо» возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 69 очков в 40 играх.

Материалы по теме
Что происходит?! «Каролина» вновь отдала преимущество в три шайбы и вошла в клуб лузеров
Что происходит?! «Каролина» вновь отдала преимущество в три шайбы и вошла в клуб лузеров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android