Форвард «Каролины» Ахо стал пятым финским игроком в истории НХЛ, забившим 300 голов
Поделиться
Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо стал пятым игроком из Финляндии в истории НХЛ, достигшим отметки 300 шайб. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Нападающий отметился голом в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (3:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ахо (Робинсон) – 18:09 (sh) 1:1 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 21:47 2:1 Элерс (Холл, Стэнковен) – 24:47 (pp) 3:1 Свечников (Ахо, Миллер) – 27:50 3:2 Нельсон – 41:09 (pp) 3:3 Друри (Колтон) – 41:42 3:4 Нельсон (Маккиннон, Макар) – 47:30 (pp) 3:5 Маккиннон – 59:42
Ранее данной отметки достигли Теэму Селянне (684 шайбы в 1451 игре), Яри Курри (601 в 1251), Олли Йокинен (321 в 1231) и Микко Рантанен («Даллас», 310 в 692).
В нынешнем сезоне Ахо провёл 41 матч, в котором отметился 17 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Всего за карьеру в рамках регулярок 28-летний нападающий заработал 673 (300+373) очка в 718 играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 января 2026
-
10:14
-
10:04
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:56
-
08:53
-
08:42
-
08:22
-
08:00
-
07:27
-
07:14
-
06:52
-
06:06
-
05:53
-
05:44
-
04:55
-
04:52
-
03:41
-
03:19
-
03:13
-
03:05
-
02:57
-
02:49
-
02:46
-
02:12
-
01:57
-
01:57
-
01:39
-
01:38
-
01:15
- 3 января 2026
-
23:54
-
23:42
-
23:28