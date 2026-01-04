Скидки
Форвард «Каролины» Ахо стал пятым финским игроком в истории НХЛ, забившим 300 голов

Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо стал пятым игроком из Финляндии в истории НХЛ, достигшим отметки 300 шайб. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Нападающий отметился голом в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (3:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ахо (Робинсон) – 18:09 (sh)     1:1 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 21:47     2:1 Элерс (Холл, Стэнковен) – 24:47 (pp)     3:1 Свечников (Ахо, Миллер) – 27:50     3:2 Нельсон – 41:09 (pp)     3:3 Друри (Колтон) – 41:42     3:4 Нельсон (Маккиннон, Макар) – 47:30 (pp)     3:5 Маккиннон – 59:42    

Ранее данной отметки достигли Теэму Селянне (684 шайбы в 1451 игре), Яри Курри (601 в 1251), Олли Йокинен (321 в 1231) и Микко Рантанен («Даллас», 310 в 692).

В нынешнем сезоне Ахо провёл 41 матч, в котором отметился 17 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Всего за карьеру в рамках регулярок 28-летний нападающий заработал 673 (300+373) очка в 718 играх.

Ахо вошёл в топ-3 игроков в истории франшизы «Каролины» по матчам с 2+ голами за клуб
Новости. Хоккей
