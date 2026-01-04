Форвард «Каролины» Ахо стал пятым финским игроком в истории НХЛ, забившим 300 голов

Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо стал пятым игроком из Финляндии в истории НХЛ, достигшим отметки 300 шайб. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Нападающий отметился голом в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (3:5).

Ранее данной отметки достигли Теэму Селянне (684 шайбы в 1451 игре), Яри Курри (601 в 1251), Олли Йокинен (321 в 1231) и Микко Рантанен («Даллас», 310 в 692).

В нынешнем сезоне Ахо провёл 41 матч, в котором отметился 17 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Всего за карьеру в рамках регулярок 28-летний нападающий заработал 673 (300+373) очка в 718 играх.