Форварда «Тампы» Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Форвард отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 02:37 0:2 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвес) – 04:08 0:3 Хагель (Гюнцель, Д'Астус) – 06:46 1:3 Регенда (Лильегрен, Селебрини) – 10:50 (pp) 1:4 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 22:49 (pp) 1:5 Джеймс (Бьёркстранд) – 23:55 2:5 Регенда (Лильегрен, Скиннер) – 29:50 2:6 Кучеров (Бьёркстранд, Пойнт) – 34:08 (pp) 2:7 Рэддиш (Кучеров, Пол) – 36:53 (pp) 3:7 Регенда (Скиннер) – 56:11
Первой звездой дня стал американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который оформил дубль в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ) и стал лучшим снайпером в истории клуба, обойдя шведа Матса Сундина (420 голов).
Третьей звездой дня стал канадский защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, забросивший две шайбы, включая победную в овертайме.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 января 2026
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:14
-
10:04
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:56
-
08:53
-
08:42
-
08:22
-
08:00
-
07:27
-
07:14
-
06:52
-
06:06
-
05:53
-
05:44
-
04:55
-
04:52
-
03:41
-
03:19
-
03:13
-
03:05
-
02:57
-
02:49
-
02:46
-
02:12
-
01:57
-
01:57
-
01:39