Форварда «Тампы» Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Форвард отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3).

Первой звездой дня стал американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который оформил дубль в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ) и стал лучшим снайпером в истории клуба, обойдя шведа Матса Сундина (420 голов).

Третьей звездой дня стал канадский защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, забросивший две шайбы, включая победную в овертайме.