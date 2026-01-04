Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Динамо Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 14:00 мск

«Трактор» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск
Комментарии

Сегодня, 4 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и минским «Динамо». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу одержали минчане со счётом 4:1.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» провёл 41 встречу, набрал 40 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 57 очками после 39 матчей находится на второй строчке Западной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Пора резать по живому. «Трактору» нужно не бояться даже самых громких обменов
Пора резать по живому. «Трактору» нужно не бояться даже самых громких обменов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android