«Трактор» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 4 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и минским «Динамо». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу одержали минчане со счётом 4:1.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» провёл 41 встречу, набрал 40 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 57 очками после 39 матчей находится на второй строчке Западной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.