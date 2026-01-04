Генеральный менеджер «Адмирала» Аверкин покинул свой пост

Вадим Аверкин покинул пост спортивного директора «Адмирала», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

«Мы благодарим Вадима Игоревича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Адмирала».

Аверкин сменил на этом посту Павла Житкова, который ушёл из клуба по семейным обстоятельствам в конце июля 2025 года. В сезоне-2024/2025 Аверкин работал в нижегородском «Торпедо» на посту генерального менеджера.

На данный момент «Адмирал» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Владивостока набрала 33 очка после 39 матчей.