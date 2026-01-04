В «Металлурге» объяснили, почему решили поместить Евгения Кузнецова в список отказов КХЛ

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что нападающий Евгений Кузнецов сам попросил поместить его в список отказов.

— По какой причине в «Металлурге» решили поместить Евгения Кузнецова в список отказов?

— Мы поговорили с Женькой, периодически с ним общались, это во многом его инициатива, человека не устраивало его положение в команде. Кузнецов хочет больше играть. Мы спокойно пообщались с ним и его агентом, после чего решили, что наши пути расходятся. Всех устроил такой вариант, все стороны остались довольны.

— Андрей Разин вчера на пресс-конференции тоже сказал, что это в том числе просьба самого игрока.

— Да, так и есть, — сказал Бирюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.