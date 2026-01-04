«Такое бывает». В «Металлурге» рассказали, в каких отношениях расстаются с Кузнецовым

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что клуб остался с нападающим Евгением Кузнецовым в хороших отношениях. Напомним, «Металлург» отправил форварда в список отказов по инициативе самого игрока.

— В каких отношениях в клубе расстаются с Евгением?

— В хороших отношениях, все друг друга поняли. Евгений — большой хоккеист, с именем, он хочет больше играть. В наш состав по игровым причинам и критериям он не проходил, такое бывает. Желаем ему удачи, чтобы снова вышел на свой уровень, который у него был, — сказал Бирюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.