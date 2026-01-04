В магнитогорском «Металлурге» рассказали о трансферных планах команды

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что до дедлайна в КХЛ в клубе ещё возможны изменения и усиления.

— Можно ли сказать, что сейчас у «Металлурга» полностью укомплектованная команда?

— Я думаю, что какие-то изменения и усиления в составе до дедлайна в КХЛ ещё возможны, — сказал Бирюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

На данный момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Андрея Разина набрала 64 очка после 40 игр. В следующем матче магнитогорский клуб примет ярославский «Локомотив» 6 января.