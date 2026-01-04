ЦСКА — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 января, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги армейский клуб провёл 42 встречи, в которых набрал 47 очков, и расположился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 56 очками после 42 матчей находится на третьей строчке Запада.