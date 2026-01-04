Скидки
Хоккей

Расписание матчей МЧМ-2026 на 5 января

Расписание матчей МЧМ-2026 на 5 января
Комментарии

В ночь на 5 января в Сент-Поле (США) продолжится молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2026. Всего за игровой день пройдут две встречи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МЧМ-2026 на 5 января (время московское):

00:30. Швеция U20 – Финляндия U20;
04:30. Канада U20 – Чехия U20.

Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Действующим победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею является сборная США.

Напомним, национальная команда России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

