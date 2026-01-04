«Колорадо» стал третьим клубом в истории НХЛ по необычному показателю

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Каролину Харрикейнз» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 10-ю победу подряд. Это уже вторая такая серия для команды в текущем сезоне, ранее было выиграно 10 матчей подряд в ноябре.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, это четвёртый случай в истории лиги, команда команда проводит две победные серии из 10+ игр в одной регулярке. Ранее такой результат показывали «Бостон» (сезон-1929/1930, серии из 14 и 11 игр; 1970/1971 – 13 и 10) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (сезон-2019/2020, 11 и 10).

«Колорадо» с 69 очками в 40 играх возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и общую таблицу НХЛ.