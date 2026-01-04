Скидки
«Колорадо» стал третьим клубом в истории НХЛ по необычному показателю

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Каролину Харрикейнз» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 10-ю победу подряд. Это уже вторая такая серия для команды в текущем сезоне, ранее было выиграно 10 матчей подряд в ноябре.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ахо (Робинсон) – 18:09 (sh)     1:1 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 21:47     2:1 Элерс (Холл, Стэнковен) – 24:47 (pp)     3:1 Свечников (Ахо, Миллер) – 27:50     3:2 Нельсон – 41:09 (pp)     3:3 Друри (Колтон) – 41:42     3:4 Нельсон (Маккиннон, Макар) – 47:30 (pp)     3:5 Маккиннон (Нечас, Лехконен) – 59:42    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, это четвёртый случай в истории лиги, команда команда проводит две победные серии из 10+ игр в одной регулярке. Ранее такой результат показывали «Бостон» (сезон-1929/1930, серии из 14 и 11 игр; 1970/1971 – 13 и 10) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (сезон-2019/2020, 11 и 10).

«Колорадо» с 69 очками в 40 играх возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и общую таблицу НХЛ.

