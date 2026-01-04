«Пришло моё время». Олимпийский чемпион Сергей Андронов объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион Сергей Андронов официально объявил о завершении своей профессиональной карьеры игрока в возрасте 36 лет.

«Когда ты играешь всю свою карьеру, и особенно уже когда становишься взрослым, ты всегда на какой-то момент понимаешь, что этот день настанет. Но к чему я пришёл сейчас — я понимаю, что ты никогда не будешь готов к этому дню. К тому дню, когда твоя карьера закончится. И вот пришло моё время.

Наверное, сегодня самое время сказать, что я заканчиваю свою профессиональную карьеру игрока. Я всячески пытался оттягивать это, и что-то внутри не давало мне это сделать. Но сейчас я понимаю, что, не сделав этот шаг, я не смогу идти дальше. И не смогу найти свой новый путь. Поэтому, наверное, сегодня пришёл именно тот день заявить об этом.

Хочется поблагодарить, так сказать, его величество хоккей за всё, что он мне дал. Потому что вся моя жизнь — это была хоккейная площадка и всё, что с этим связано. Боюсь, что не смогу всех поблагодарить и кого-то забуду, потому что попросту не хватит времени на это. Поэтому поблагодарю только тех людей, которые были со мной всегда. Во-первых, это моя семья, моя жена, мои дети, которые прошли весь этот путь со мной, все взлёты и падения, все удачи и неудачи.

Моя жена великолепная, которой я очень благодарен за то, что она поддерживала меня на всём этом пути. И, не было бы её, я бы не добился бы тех успехов, к которым я пришёл. Хочу очень благодарить своих родителей, своих маму и папу, которые дали мне этот путь, дали мне эту дорогу, помогли начать этот путь и поддерживали всячески на всём моём пути. Видели все сложности и трудности, все удачи и неудачи.

Благодарю всех моих тренеров, с кем я работал, детских тренеров. Не буду никого называть, потому что будет, наверное, некорректно, если кого-то забуду. Благодарю всех ребят и товарищей, с которыми я играл на всём своём пути. Со многими из них у меня сложились очень тёплые, дружественные отношения, приятельские.

В отдельности хочу поблагодарить всё руководство ЦСКА, что дали ту возможность играть и прикоснуться к истории нашего хоккея и к такому великому клубу. Отдельно хочу поблагодарить Игоря Никитина и Дмитрия Юшкевича, которые исключительно повлияли на меня как на игрока, как на личность и как на человека.

Я ухожу абсолютно счастливым человеком. Я многого добился и многого не добился, возможно. Но очень горд за то, что у нас получилось построить с 2016 по 2022 год в ЦСКА. Тот коллектив, ту семью, ту команду. Многие потом её называли династией. И, наверное, это правильно.

Счастлив и благодарен за ту возможность выступать за сборную страны. Играть на двух Олимпиадах, для меня это большая честь. В общем, благодарю всех. Благодарю тебя, его величество хоккей. Спасибо тебе, что подарил эту увлекательную, счастливую, добрую, где-то тяжёлую, но справедливую жизнь. Я иду дальше.

Благодарю всех болельщиков, перед которыми мне пришлось выступать. Спасибо за ваше терпение. То, что были с нами, и, опять же, со многими из них у меня сложились дружественные отношения, особенно с болельщиками ЦСКА. От души ещё хочу поблагодарить всё руководство ЦСКА, что доверили быть капитаном этой команды и играть в таком великом клубе, поверили в меня и в то, что я могу быть лидером этого клуба.

В общем, за всё искреннее спасибо. Я ухожу из хоккея абсолютно счастливым человеком. И я уверен, что мы ещё увидимся на хоккее или вне хоккея, на льду или вне льда. Я ухожу из хоккея, но хоккей никогда не уйдёт из меня, всегда будет частью меня и большей этой частью.

Всем спасибо, всех люблю!» — сказал Андронов в видео, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

По ходу карьеры Сергей Андронов выступал за ЦСКА, «Локомотив», СКА и «Ладу». На уровне КХЛ нападающий провёл 850 матчей с учётом плей-офф и набрал 195 (106+89) очков. Андронов дважды завоёвывал Кубок Гагарина с ЦСКА (2019, 2022).