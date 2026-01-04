Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олег Браташ назначен главным тренером «Адмирала»

Олег Браташ назначен главным тренером «Адмирала»
Комментарии

«Адмирал» официально объявил о назначении Олега Браташа главным тренером. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Олег Браташ — заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, чемпион СССР (1987) и России (1997), лучший вратарь сезона-1988/1989, участник Суперсерии‑1990 с «Крыльями Советов».

В качестве тренера Браташ становился обладателем Кубка Харламова в сезоне-2013/2014, бронзовым призёром МХЛ вместе с МХК «Локо». С молодёжной сборной России специалист завоёвывал серебряные и бронзовые медали чемпионата мира. Также специалист руководил олимпийской сборной России с 2016 года. В сезоне-2023/2024 вывел «Ладу» в плей-офф.

Материалы по теме
Официально
Спортивный директор «Адмирала» Аверкин покинул свой пост
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android