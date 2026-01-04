Олег Браташ назначен главным тренером «Адмирала»

«Адмирал» официально объявил о назначении Олега Браташа главным тренером. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Олег Браташ — заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, чемпион СССР (1987) и России (1997), лучший вратарь сезона-1988/1989, участник Суперсерии‑1990 с «Крыльями Советов».

В качестве тренера Браташ становился обладателем Кубка Харламова в сезоне-2013/2014, бронзовым призёром МХЛ вместе с МХК «Локо». С молодёжной сборной России специалист завоёвывал серебряные и бронзовые медали чемпионата мира. Также специалист руководил олимпийской сборной России с 2016 года. В сезоне-2023/2024 вывел «Ладу» в плей-офф.