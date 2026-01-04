Скидки
Пашков — о Кузнецове: спад большого мастера идёт уже третий год — начался ещё в НХЛ

Пашков — о Кузнецове: спад большого мастера идёт уже третий год — начался ещё в НХЛ
Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался о ситуации с нападающим Евгением Кузнецовым.

– 33-летний Евгений Кузнецов вчера был выставлен на драфт отказов «Металлурга». Удивлены?
– К сожалению, те опасения, которые возникали по Кузнецову ещё летом, оправдались. «Магнитка» – игровая команда, которая в общем-то подходила Евгению по стилю. Но сам хоккеист так и не смог набрать ту форму и ту скорость, которые позволили бы ему полноценно вписаться в нынешний «Металлург».

– Не смог или не захотел?
– Это главный вопрос, ответ на который даст вторая половина этого сезона и будущий клуб Кузнецова. Но настораживает то, что спад большого мастера идёт уже третий год – начался ещё в НХЛ, в «Вашингтоне» и «Каролине», продолжился в СКА и вот теперь в «Магнитке». Три года – очень большой срок. Тут очень важно понять – спортивная ли это история или, скажем так, бытовая. От этого и зависит, какой глагол правильный – может или хочет? – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

