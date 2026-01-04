«Адмирал» объявил о назначении генерального менеджера и спортивного директора

«Адмирал» официально объявил о назначении Виктора Гордиюка генеральным менеджером, а новым спортивным директором клуба стал Александр Ардашев.

Гордиюк — бывший главный тренер МХК «Тайфун», в прошлом игрок НХЛ, участник Кубка Канады, чемпион мира среди молодёжных сборных 1989 года, обладатель Кубка Тёрнера 1996 года, двукратный чемпион Высшей лиги. Он будет отвечать за трансферную политику и спортивный результат дальневосточного клуба.

Ардашев начинал спортивную карьеру в Кирово-Чепецке. В 1991 году переехал в Ярославль, где затем провёл 12 лет. Он является двукратным чемпионом России (1997, 2002) и бронзовым призёром (1998, 1999), участником финального турнира Евролиги 1998 года. После завершения карьеры Александр работал тренером в системе клуба «Локомотив», затем в ХК «Капитан», «Рыси» и «Рязань-ВДВ». С 2010 года занимал пост спортивного директора МХК «Локо».