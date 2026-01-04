«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с форвардом Бутузовым до конца сезона

«Салават Юлаев» заключил полноценный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Соглашение игрока с командой рассчитано до конца сезона.

Ранее 31-летний форвард находился в «Салавате Юлаеве» на пробном контракте. В трёх играх за уфимский клуб он отметился одной заброшенной шайбой. Сезон-2025/2026 Бутузов начал в «Сибири», где набрал 2 (1+1) очка в 25 играх.

В общей сложности на счету нападающего 652 матча в КХЛ, в которых он заработал 246 (114+132) очков. В сезоне-2014/2015 Бутузов стал бронзовым призёром КХЛ в составе новосибирской команды.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 38 очками в 41 игре.