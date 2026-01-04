ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 4 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Во всех предыдущих встречах победу одержали хоккеисты ярославской команды (5:1, 4:1, 2:1 Б).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА провёл 42 матча, в которых набрал 47 очков, и расположился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 56 очками после 42 встреч находится на третьей строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.