Быков: «Салават Юлаев» извлечёт из трансфера Кузнецова двойную выгоду

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал возможный переход нападающего Евгения Кузнецова в «Салават Юлаев». Ранее «Металлург» поместил форварда в список отказов по инициативе самого игрока.

«Я верю, что Евгений ещё покажет своё мастерство в «Салавате Юлаеве». Этот переход — хороший стимул доказать свою дееспособность, высокое мастерство и уникальный спортивный опыт. В Уфе знают и умеют правильно использовать таких высококлассных игроков как в достижении необходимого результата, так и в передаче опыта и мастерства своей молодёжи. Клуб извлечёт из трансфера Кузнецова двойную выгоду», — приводит слова Быкова Metaratings.

33-летний нападающий перешёл в «Металлург» три месяца назад. За это время хоккеист провёл 15 матчей, в которых забил один гол и сделал восемь результативных передач.