Форвард «Питтсбурга» Ракелль оценил игру Чинахова в матче с «Детройтом»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Рикард Ракелль высказался об игре российского нападающего Егора Чинахова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:1). Россиянин отметился голом в этой встрече.

«Он сыграл по-настоящему хорошо. Всегда сложно прийти в новую команду с новой системой, но он, как мне кажется, выкладывается на льду по полной. У него отличный бросок, и он использует его при каждой возможности. Так что я рад за него, надеюсь, он продолжит в том же духе», — приводит слова Ракелля пресс-служба «Питтсбурга».

Чинахов был выбран «Коламбус Блю Джекетс» на драфте НХЛ в 2020 году. В нынешнем сезоне он сыграл в 29 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков. 30 декабря 2025 года «Коламбус» обменял Чинахова в «Питтсбург».