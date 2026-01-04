Скидки
Форвард «Питтсбурга» Ракелль оценил игру Чинахова в матче с «Детройтом»

Форвард «Питтсбурга» Ракелль оценил игру Чинахова в матче с «Детройтом»
Форвард «Питтсбург Пингвинз» Рикард Ракелль высказался об игре российского нападающего Егора Чинахова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:1). Россиянин отметился голом в этой встрече.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Кросби, Уозерспун) – 03:44     0:2 Чинахов (Киндел, Уозерспун) – 17:30     1:2 Дебринкэт – 35:06     1:3 Ракелль (Кросби, Кулак) – 59:00     1:4 Дьюар (Лизотт, Летанг) – 59:28    

«Он сыграл по-настоящему хорошо. Всегда сложно прийти в новую команду с новой системой, но он, как мне кажется, выкладывается на льду по полной. У него отличный бросок, и он использует его при каждой возможности. Так что я рад за него, надеюсь, он продолжит в том же духе», — приводит слова Ракелля пресс-служба «Питтсбурга».

Чинахов был выбран «Коламбус Блю Джекетс» на драфте НХЛ в 2020 году. В нынешнем сезоне он сыграл в 29 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков. 30 декабря 2025 года «Коламбус» обменял Чинахова в «Питтсбург».

