«Торпедо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 4 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде состоится встреча между местным «Торпедо» и московским «Спартаком». Матч на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В двух предыдущих встречах победу одержали хоккеисты нижегородской команды (4:3 ОТ, 4:3).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» провело 40 матчей, в которых набрало 50 очков, и расположилось на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 45 очками после 40 встреч находится на восьмой строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.