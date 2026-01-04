Скидки
Черкас: хочется, чтобы Кузнецов всё же заиграл в КХЛ

‎Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о ситуации вокруг нападающего Евгения Кузнецова. Ранее «Металлург» поместил форварда в список отказов по инициативе самого игрока.

«Конечно, расстраивает, что Евгений никак не может заиграть или найти команду, в которой ему доверяли, давали большое количество игрового времени, где он чувствовал себя уверенно. Потому что мы хорошо знаем Кузнецова, как он может играть. Хотелось бы, чтобы он всё же заиграл в КХЛ», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В нынешнем сезоне Кузнецов сыграл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.

