«Это бьёт по самолюбию». Игрок «Далласа» Робертсон — о непопадании в сборную США на ОИ

Комментарии

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон высказался о том, что не вошёл в состав сборной США на Олимпийские игры 2026 года. Напомним, в феврале 2025 года форварда также не включили в состав национальной команды на Турнир четырёх наций.

«Я думал, что этот сезон отличается от прошлого. Очевидно, в прошлом сезоне не думал, что был достаточно хорош. Теперь я думаю, что достаточно хорош, это их выбор, их решение, вот и всё. Конечно, это бьёт по твоему самолюбию, но я не собираюсь менять то, как играю, и рад продолжать делать то, что делаю.

Я просто стремлюсь быть лучшим, когда это возможно, и так уж получилось, что этот сезон совпал с олимпийским годом. Это не помешает мне продолжать играть в том же духе до конца сезона», – приводит слова Робертсона официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провёл 41 матч и набрал 48 (24+24) очков при полезности «+15».

