Форвард «Металлурга» Силантьев: ждём победы в Кубке Гагарина, все работают над этим

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев после победы над «Шанхайскими Драконами» (7:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги заявил, что в магнитогорской команде ждут победы в Кубке Гагарина.

«Очень тяжёлая игра, особенно первый период. Но с каждым периодом получалось больше контролировать шайбу. Первый гол был очень важен, потому что до этого мы не могли найти свою игру, а эта шайба нас успокоила. Год только начался, поэтому очень приятно и важно выиграть первый матч. Ждём максимального успеха и победы в Кубке Гагарина. Все работают над этим. Для этого нам надо много работать и показывать лучший хоккей», – приводит слова Силантьева Metaratings.

На данный момент «Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 64 очка в 40 матчах.