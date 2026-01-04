Сушинский — о Кузнецове: если за голову возьмётся, то всё у него будет нормально

Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что нападающий Евгений Кузнецов ещё наберёт физические кондиции, если возьмётся за ум. Ранее «Металлург» поместил форварда в список отказов по инициативе самого игрока.

«Какой у Кузнецова закат карьеры? Он молодой парень, ему ещё играть и играть. Пока у него не получается, но если за голову возьмётся, то всё у Кузнецова будет нормально. Хоккей всё-таки поменялся, стал быстрым. Думаю, он наберёт физические кондиции и всё будет нормально», — приводит слова Сушинского Legalbet.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провёл 15 матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков.