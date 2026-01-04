Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский — о Кузнецове: если за голову возьмётся, то всё у него будет нормально

Сушинский — о Кузнецове: если за голову возьмётся, то всё у него будет нормально
Комментарии

Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что нападающий Евгений Кузнецов ещё наберёт физические кондиции, если возьмётся за ум. Ранее «Металлург» поместил форварда в список отказов по инициативе самого игрока.

«Какой у Кузнецова закат карьеры? Он молодой парень, ему ещё играть и играть. Пока у него не получается, но если за голову возьмётся, то всё у Кузнецова будет нормально. Хоккей всё-таки поменялся, стал быстрым. Думаю, он наберёт физические кондиции и всё будет нормально», — приводит слова Сушинского Legalbet.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провёл 15 матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков.

Материалы по теме
Главный реаниматолог КХЛ. Виктор Козлов «воскресит» и Евгения Кузнецова с Хо-Сэнгом?
Главный реаниматолог КХЛ. Виктор Козлов «воскресит» и Евгения Кузнецова с Хо-Сэнгом?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android