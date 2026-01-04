Скидки
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
16:30 Мск
Хоккей

Сибирь — Авангард, результат матча 4 января 2026 года, счет 2:5, КХЛ 2025/2026

«Авангард» на выезде уверенно победил «Сибирь»
Сегодня, 4 января, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
1:0 Абрамов (Кошелев, Косолапов) – 04:08 (5x5)     1:1 Потуральски (Чеккони) – 10:27 (5x5)     1:2 Окулов (Рашевский) – 20:53 (5x5)     1:3 Окулов – 28:25 (5x5)     1:4 Чистяков (Рашевский) – 30:40 (5x4)     2:4 Косолапов (Бек, Аланов) – 34:18 (5x4)     2:5 Шарипзянов (Окулов) – 59:04 (en)    

На пятой минуте нападающий «Сибири» Михаил Абрамов забил первый гол. На 11-й минуте форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски сравнял счёт. На 21-й минуте нападающий Константин Окулов вывел омский клуб вперёд. На 29-й минуте Константин Окулов оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота новосибирцев. На 31-й минуте защитник Семён Чистяков упрочил преимущество гостей. На 35-й минуте форвард Антон Косолапов сократил отставание хозяев. В концовке встречи защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов забил гол в пустые ворота, установив окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 42 матча, в которых набрала 36 очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 57 очками после 40 встреч располагается на второй строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
В «Авангарде» появился новый тренер. Чем Рафаэль Рише поможет Омску?
Новости. Хоккей
