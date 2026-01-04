Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Динамо Минск, результат матча 4 января 2026 года, счёт 5:4, КХЛ 2025/2026

«Трактор» прервал двухматчевую серию поражений, обыграв дома минское «Динамо»
Комментарии

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» нанёс поражение минскому «Динамо» со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Светлаков (Глотов, Джиошвили) – 10:35 (5x5)     1:1 Лимож (Энас, Пинчук) – 17:16 (5x5)     2:1 Григоренко (Кравцов) – 19:58 (5x5)     3:1 Кадейкин (Коршков, Рыков) – 20:39 (5x5)     4:1 Глотов (Гросс, Коромыслов) – 21:30 (5x5)     4:2 Пинчук (Брук, Лимож) – 33:11 (5x5)     4:3 Кузнецов (Пинчук, Лимож) – 44:53 (5x4)     5:3 Кадейкин (Горюнов-Рольгизер, Коршков) – 53:57 (5x5)     5:4 Лимож (Пинчук, Смит) – 55:01 (5x5)    

В составе победителей дублем отметился Александр Кадейкин. Ещё по шайбе забросили Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Василий Глотов. У минчан дубль на счету Алекса Лиможа. Также за «зубров» отличились Виталий Пинчук и Сергей Кузнецов.

Таким образом, «Трактор» прервал двухматчевую серию неудач, а минское «Динамо», напротив, не смогло продлить такую же серию из победных матчей.

Уральцы набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Минчане остались с 57 очками и идут вторыми на Западе, лишь по дополнительным показателям уступая первую строчку «Северстали».

Турнирная таблица КХЛ
Календарь КХЛ
Материалы по теме
Извращённое удовольствие. В КХЛ сейчас разворачивается самая интересная борьба в истории
Извращённое удовольствие. В КХЛ сейчас разворачивается самая интересная борьба в истории
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android