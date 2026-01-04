«Трактор» прервал двухматчевую серию поражений, обыграв дома минское «Динамо»
Поделиться
В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» нанёс поражение минскому «Динамо» со счётом 5:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Светлаков (Глотов, Джиошвили) – 10:35 (5x5) 1:1 Лимож (Энас, Пинчук) – 17:16 (5x5) 2:1 Григоренко (Кравцов) – 19:58 (5x5) 3:1 Кадейкин (Коршков, Рыков) – 20:39 (5x5) 4:1 Глотов (Гросс, Коромыслов) – 21:30 (5x5) 4:2 Пинчук (Брук, Лимож) – 33:11 (5x5) 4:3 Кузнецов (Пинчук, Лимож) – 44:53 (5x4) 5:3 Кадейкин (Горюнов-Рольгизер, Коршков) – 53:57 (5x5) 5:4 Лимож (Пинчук, Смит) – 55:01 (5x5)
В составе победителей дублем отметился Александр Кадейкин. Ещё по шайбе забросили Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Василий Глотов. У минчан дубль на счету Алекса Лиможа. Также за «зубров» отличились Виталий Пинчук и Сергей Кузнецов.
Таким образом, «Трактор» прервал двухматчевую серию неудач, а минское «Динамо», напротив, не смогло продлить такую же серию из победных матчей.
Уральцы набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Минчане остались с 57 очками и идут вторыми на Западе, лишь по дополнительным показателям уступая первую строчку «Северстали».
Материалы по теме
Комментарии
- 4 января 2026
-
16:29
-
16:19
-
15:45
-
15:28
-
15:12
-
14:52
-
14:32
-
14:10
-
14:00
-
13:36
-
13:16
-
12:54
-
12:46
-
12:24
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:30
-
11:30
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:14
-
10:04
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:56
-
08:53
-
08:42
-
08:22