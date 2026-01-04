«Трактор» прервал двухматчевую серию поражений, обыграв дома минское «Динамо»

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» нанёс поражение минскому «Динамо» со счётом 5:4.

В составе победителей дублем отметился Александр Кадейкин. Ещё по шайбе забросили Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Василий Глотов. У минчан дубль на счету Алекса Лиможа. Также за «зубров» отличились Виталий Пинчук и Сергей Кузнецов.

Таким образом, «Трактор» прервал двухматчевую серию неудач, а минское «Динамо», напротив, не смогло продлить такую же серию из победных матчей.

Уральцы набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Минчане остались с 57 очками и идут вторыми на Западе, лишь по дополнительным показателям уступая первую строчку «Северстали».