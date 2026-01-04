Скидки
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — «Локомотив»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

ЦСКА — «Локомотив»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 4 января, пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В Москве состоится игра между столичным ЦСКА и ярославским «Локомотивом». Матч во дворце спорта «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды опубликовали составы на предстоящую встречу:

Фото: Телеграм-канал ХК ЦСКА

Фото: Телеграм-канал ХК «Локомотив»

Матч ЦСКА — «Локомотив» 4 января можно эксклюзивно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Эта игра станет четвёртой между этими соперниками в текущем сезоне КХЛ. В предыдущих трёх победу неизменно праздновали ярославцы — 5:1 в Москве и 4:1 и 2:1(Б) в Ярославле.

Отметим, главный тренер армейцев Игорь Никитин в минувшем сезоне, возглавляя как раз «Локомотив», привёл команду к победе в Кубке Гагарина.

