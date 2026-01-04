«В прошлый раз немного легко отнеслись к игре». Буше — о матче с «Сибирью»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2).

«Знали, что противник произвёл изменения, теперь это совершенно другая команда. Вернулся Бек, «Сибирь» выиграла пять матчей из последних семи. В прошлый раз немного легко отнеслись к игре. Они открыли счёт, но мы смогли выровнять игру, второй период хорошо провели, но сами себе создали проблемы, нахватали удаления. Если даёшь энергию команде, которая в огне, она этим воспользуется. Первые 10 минут третьего периода они давили, но потом мы вернулись и довели дело до победы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Омичи набрали 57 очков и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.