«В прошлый раз немного легко отнеслись к игре». Буше — о матче с «Сибирью»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
1:0 Абрамов (Кошелев, Косолапов) – 04:08 (5x5)     1:1 Потуральски (Чеккони) – 10:27 (5x5)     1:2 Окулов (Рашевский) – 20:53 (5x5)     1:3 Окулов – 28:25 (5x5)     1:4 Чистяков (Рашевский, Прохоркин) – 30:40 (5x4)     2:4 Косолапов (Бек, Аланов) – 34:18 (5x4)     2:5 Шарипзянов (Прохоркин, Окулов) – 59:04 (en)    

«Знали, что противник произвёл изменения, теперь это совершенно другая команда. Вернулся Бек, «Сибирь» выиграла пять матчей из последних семи. В прошлый раз немного легко отнеслись к игре. Они открыли счёт, но мы смогли выровнять игру, второй период хорошо провели, но сами себе создали проблемы, нахватали удаления. Если даёшь энергию команде, которая в огне, она этим воспользуется. Первые 10 минут третьего периода они давили, но потом мы вернулись и довели дело до победы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Омичи набрали 57 очков и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

