Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зак Веренски рассказал, что помогло «Коламбусу» прервать 10-матчевую серию побед «Баффало»

Зак Веренски рассказал, что помогло «Коламбусу» прервать 10-матчевую серию побед «Баффало»
Комментарии

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:1), благодаря чему «жакеты» прервали 10-матчевую победную серию «клинков».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Матейчук (Дженнер, Веренски) – 03:00     1:1 Доун (Норрис, Пауэр) – 11:26     2:1 Гонс – 14:04 (sh)     3:1 Воронков (Проворов, Сиверсон) – 17:12     4:1 Оливье (Астон-Риз, Сиверсон) – 28:04     5:1 Силлинджер (Матейчук, Веренски) – 51:46    

«У такой команды много уверенности в себе. Нужно просто принять такой вызов лицом к лицу, и мы сегодня это сделали», — приводит слова Веренски The Athletic.

В игре с «Баффало» 28-летний Веренски отметился двумя результативными передачами. Всего в нынешнем сезоне на счету американца 42 (14+28) очка в 36 матчах. Его команда занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Восточной конференции с 42 очками.

Напомним, ранее Веренски был включён в состав сборной США на Олимпиаду-2026.

Материалы по теме
Веренски — о включении в заявку США на ОИ-2026: одно из главных достижений для меня
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android