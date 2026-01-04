Зак Веренски рассказал, что помогло «Коламбусу» прервать 10-матчевую серию побед «Баффало»
Поделиться
Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:1), благодаря чему «жакеты» прервали 10-матчевую победную серию «клинков».
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Матейчук (Дженнер, Веренски) – 03:00 1:1 Доун (Норрис, Пауэр) – 11:26 2:1 Гонс – 14:04 (sh) 3:1 Воронков (Проворов, Сиверсон) – 17:12 4:1 Оливье (Астон-Риз, Сиверсон) – 28:04 5:1 Силлинджер (Матейчук, Веренски) – 51:46
«У такой команды много уверенности в себе. Нужно просто принять такой вызов лицом к лицу, и мы сегодня это сделали», — приводит слова Веренски The Athletic.
В игре с «Баффало» 28-летний Веренски отметился двумя результативными передачами. Всего в нынешнем сезоне на счету американца 42 (14+28) очка в 36 матчах. Его команда занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Восточной конференции с 42 очками.
Напомним, ранее Веренски был включён в состав сборной США на Олимпиаду-2026.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 января 2026
-
17:50
-
17:42
-
17:36
-
17:28
-
17:21
-
16:29
-
16:19
-
15:45
-
15:28
-
15:12
-
14:52
-
14:32
-
14:10
-
14:00
-
13:36
-
13:16
-
12:54
-
12:46
-
12:24
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:30
-
11:30
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:14
-
10:04
-
09:40
-
09:30
-
09:20