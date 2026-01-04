Зак Веренски рассказал, что помогло «Коламбусу» прервать 10-матчевую серию побед «Баффало»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:1), благодаря чему «жакеты» прервали 10-матчевую победную серию «клинков».

«У такой команды много уверенности в себе. Нужно просто принять такой вызов лицом к лицу, и мы сегодня это сделали», — приводит слова Веренски The Athletic.

В игре с «Баффало» 28-летний Веренски отметился двумя результативными передачами. Всего в нынешнем сезоне на счету американца 42 (14+28) очка в 36 матчах. Его команда занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Восточной конференции с 42 очками.

Напомним, ранее Веренски был включён в состав сборной США на Олимпиаду-2026.