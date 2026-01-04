Ги Буше: 30 лет использую схему «7+11», мне она нравится, я доводил команды до чемпионства

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2) ответил на вопрос о выборе форвардов на эту встречу.

— Вы вышли играть в 11 нападающих, хотя у вас были здоровые форварды. Клим Костин не делает шаги для попадания в состав?

— У нас не попадают в состав игроки, но при этом не все находились в команде с 1 августа. Кто-то, как Фьори, не может играть из-за повреждения. У Гуляева – тоже. Мы играем в семь защитников, потому что никто из ребят не заслуживает оставаться вне заявки. Несколько матчей мы провели в шесть защитников, Ибрагимову приходилось сидеть, но он этого не заслуживает, он в команде с 1 августа. Есть определённая иерархия, мы должны уважать труд тех, кто находится с начала с командой, показывает работу.

Если бы Чистяков, у которого вчера родился ребёнок, не вышел бы, Костин бы играл, но Семён изъявил желание играть.

На протяжении 30 лет использую схему «7+11», мне она нравится, я доводил команды до чемпионства. Здесь вопрос не в Климе Костине, а в игроках, которые не заслуживают находиться не в заявке, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Омичи набрали 57 очков и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.