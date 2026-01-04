Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Люзенков — о поражении «Сибири» от «Авангарда»: не хватило мастерства забить один гол

Люзенков — о поражении «Сибири» от «Авангарда»: не хватило мастерства забить один гол
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
1:0 Абрамов (Кошелев, Косолапов) – 04:08 (5x5)     1:1 Потуральски (Чеккони) – 10:27 (5x5)     1:2 Окулов (Рашевский) – 20:53 (5x5)     1:3 Окулов – 28:25 (5x5)     1:4 Чистяков (Рашевский, Прохоркин) – 30:40 (5x4)     2:4 Косолапов (Бек, Аланов) – 34:18 (5x4)     2:5 Шарипзянов (Прохоркин, Окулов) – 59:04 (en)    

«Начали неплохо, забили гол, была инициатива. Немного её к концу первого потеряли, пропустили гол. Второй период, к сожалению, наше упущение, хотя сказали ребятам, что надо завладеть инициативой, но произошло наоборот – пропустили голы, совершили пару—тройку ошибок. В третьем периоде собрались, по броскам неплохо выглядели, догоняли. Но мастерства не хватило забить один гол. Забили бы ещё один – стало бы 4:3, было бы больше возможностей зацепиться за игру», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» не смогла продлить трёхматчевую серию побед, осталась с 36 очками и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Извращённое удовольствие. В КХЛ сейчас разворачивается самая интересная борьба в истории
Извращённое удовольствие. В КХЛ сейчас разворачивается самая интересная борьба в истории
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android