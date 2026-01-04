Люзенков — о поражении «Сибири» от «Авангарда»: не хватило мастерства забить один гол

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:5).

«Начали неплохо, забили гол, была инициатива. Немного её к концу первого потеряли, пропустили гол. Второй период, к сожалению, наше упущение, хотя сказали ребятам, что надо завладеть инициативой, но произошло наоборот – пропустили голы, совершили пару—тройку ошибок. В третьем периоде собрались, по броскам неплохо выглядели, догоняли. Но мастерства не хватило забить один гол. Забили бы ещё один – стало бы 4:3, было бы больше возможностей зацепиться за игру», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» не смогла продлить трёхматчевую серию побед, осталась с 36 очками и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.