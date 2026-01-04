Скидки
Люзенков рассказал, когда можно ожидать приезда Андреоффа в Новосибирск

Люзенков рассказал, когда можно ожидать приезда Андреоффа в Новосибирск
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:5) ответил на вопрос, когда в расположение клуба прибудет канадский форвард Энди Андреофф, контракт с которым был подписан перед Новым годом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
1:0 Абрамов (Кошелев, Косолапов) – 04:08 (5x5)     1:1 Потуральски (Чеккони) – 10:27 (5x5)     1:2 Окулов (Рашевский) – 20:53 (5x5)     1:3 Окулов – 28:25 (5x5)     1:4 Чистяков (Рашевский, Прохоркин) – 30:40 (5x4)     2:4 Косолапов (Бек, Аланов) – 34:18 (5x4)     2:5 Шарипзянов (Прохоркин, Окулов) – 59:04 (en)    

— Перед Новым годом подписали Энди Андреоффа, когда ожидается его приезд в Новосибирск?
— Не ко мне вопросы, организационные моменты, может быть, со дня на день, завтра—послезавтра ждём, а дальше — зависит от того, когда ему уже полностью разрешат играть. Технические моменты, на которые я не могу ответить. Ожидаем в ближайшее время, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, Андреофф дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2023/2024 в составе «Сибири» и провёл за клуб 137 матчей, в которых набрал 81 (51+30) очко. По итогам двух сезонов Андреофф становился лучшим снайпером новосибирской команды – 27 шайб в сезоне-2023/2024 и 22 шайбы в сезоне-2024/2025.

