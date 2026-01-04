Люзенков рассказал, когда можно ожидать приезда Андреоффа в Новосибирск

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:5) ответил на вопрос, когда в расположение клуба прибудет канадский форвард Энди Андреофф, контракт с которым был подписан перед Новым годом.
— Перед Новым годом подписали Энди Андреоффа, когда ожидается его приезд в Новосибирск?
— Не ко мне вопросы, организационные моменты, может быть, со дня на день, завтра—послезавтра ждём, а дальше — зависит от того, когда ему уже полностью разрешат играть. Технические моменты, на которые я не могу ответить. Ожидаем в ближайшее время, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Напомним, Андреофф дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2023/2024 в составе «Сибири» и провёл за клуб 137 матчей, в которых набрал 81 (51+30) очко. По итогам двух сезонов Андреофф становился лучшим снайпером новосибирской команды – 27 шайб в сезоне-2023/2024 и 22 шайбы в сезоне-2024/2025.
