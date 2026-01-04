Окулов прокомментировал победу «Авангарда» над «Сибирью»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2). В этой игре форвард отметился дублем и результативной передачей.

— Какие выводы сделали после проигранной игры в декабре в Новосибирске?

— Стараемся улучшать игру, в прошлом поражении сами виноваты, плохо затаскивали шайбу, не доставляли её, не закрывали вратаря. Сегодня мы исправились, забили голы.

— Ги Буше сказал, что легко отнеслись к той игре. О чём он говорил?

— Может быть, легко, да. Получили нагоняй на следующий день. Конечно, это была нехорошая игра, но мы её забыли, он это имел в виду.

— Первый период сегодня ушёл на адаптацию, надо было вкатиться после паузы?

— Да, вы правы. Мы отдыхали, «Сибирь» — тоже. Конечно, нужно было вкатиться, почувствовать лёд, трибуны, игру. Подстроились, начали делать правильные вещи и хорошо сыграли во втором и третьем периодах, — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Всего в нынешнем сезоне на счету 30-летнего Окулова 47 (16+31) очков в 40 матчах.