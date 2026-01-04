Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Окулов прокомментировал победу «Авангарда» над «Сибирью»

Окулов прокомментировал победу «Авангарда» над «Сибирью»
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2). В этой игре форвард отметился дублем и результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
1:0 Абрамов (Кошелев, Косолапов) – 04:08 (5x5)     1:1 Потуральски (Чеккони) – 10:27 (5x5)     1:2 Окулов (Рашевский) – 20:53 (5x5)     1:3 Окулов – 28:25 (5x5)     1:4 Чистяков (Рашевский, Прохоркин) – 30:40 (5x4)     2:4 Косолапов (Бек, Аланов) – 34:18 (5x4)     2:5 Шарипзянов (Прохоркин, Окулов) – 59:04 (en)    

— Какие выводы сделали после проигранной игры в декабре в Новосибирске?
— Стараемся улучшать игру, в прошлом поражении сами виноваты, плохо затаскивали шайбу, не доставляли её, не закрывали вратаря. Сегодня мы исправились, забили голы.

Ги Буше сказал, что легко отнеслись к той игре. О чём он говорил?
— Может быть, легко, да. Получили нагоняй на следующий день. Конечно, это была нехорошая игра, но мы её забыли, он это имел в виду.

— Первый период сегодня ушёл на адаптацию, надо было вкатиться после паузы?
— Да, вы правы. Мы отдыхали, «Сибирь» — тоже. Конечно, нужно было вкатиться, почувствовать лёд, трибуны, игру. Подстроились, начали делать правильные вещи и хорошо сыграли во втором и третьем периодах, — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Всего в нынешнем сезоне на счету 30-летнего Окулова 47 (16+31) очков в 40 матчах.

Материалы по теме
«В прошлый раз немного легко отнеслись к игре». Буше — о матче «Авангарда» с «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android