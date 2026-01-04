Окулов прокомментировал победу «Авангарда» над «Сибирью»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2). В этой игре форвард отметился дублем и результативной передачей.
— Какие выводы сделали после проигранной игры в декабре в Новосибирске?
— Стараемся улучшать игру, в прошлом поражении сами виноваты, плохо затаскивали шайбу, не доставляли её, не закрывали вратаря. Сегодня мы исправились, забили голы.
— Ги Буше сказал, что легко отнеслись к той игре. О чём он говорил?
— Может быть, легко, да. Получили нагоняй на следующий день. Конечно, это была нехорошая игра, но мы её забыли, он это имел в виду.
— Первый период сегодня ушёл на адаптацию, надо было вкатиться после паузы?
— Да, вы правы. Мы отдыхали, «Сибирь» — тоже. Конечно, нужно было вкатиться, почувствовать лёд, трибуны, игру. Подстроились, начали делать правильные вещи и хорошо сыграли во втором и третьем периодах, — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
Всего в нынешнем сезоне на счету 30-летнего Окулова 47 (16+31) очков в 40 матчах.
- 4 января 2026
-
18:36
-
18:26
-
18:16
-
18:05
-
17:50
-
17:42
-
17:36
-
17:28
-
17:21
-
16:29
-
16:19
-
15:45
-
15:28
-
15:12
-
14:52
-
14:32
-
14:10
-
14:00
-
13:36
-
13:16
-
12:54
-
12:46
-
12:24
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:30
-
11:30
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:14